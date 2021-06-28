Число пострадавших в аварии с автобусом под Янтарным увеличилось до 11

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Количество пострадавших в аварии с пассажирским автобусом под Янтарным увеличилось до 11 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Шестерых пассажиров с травмами госпитализировали, пятерым первую помощь оказывают на месте происшествия.

«Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы», - отметили в правительственной пресс-службе.

Напомним, рейсовый автобус № 120 сообщением Калининград - Янтарный врезался в придорожное дерево около поселка Поваровка. Сейчас движение транспорта в районе места происшествия перекрыто.