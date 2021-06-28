Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с автобусом под Янтарным

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Янтарным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», авария произошла около поселка Поваровка. Следовавший из Калининграда в Янтарный автобус № 120 врезался в придорожное дерево по ходу движения.

В результате аварии, по данным регионального правительства, пострадало 11 человек

«На месте происшествия работает следственная группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета. Производится детальный осмотр места происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия. Ход проверки контролируется лично руководителем регионального управления Следственного комитета Дмитрием Бочаровым», - отметили в пресс-службе СК.