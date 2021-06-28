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Происшествия28 июня 2021 19:10

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Янтарным

Следователи подозревают, что было нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Николай Литвинов
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По факту сегодняшнего ДТП с автобусом следственный отдел ОМВД России по Зеленоградскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД.

Напомним, пассажирский автобус столкнулся с деревом сегодня около 14.30 на 53-м километре дороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск. В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения были отправлены 8 человек, в том числе 49-летний водитель и двое детей. Информация по пострадавшим уточняется.