Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 12 муниципалитетов:
Калининград - 97,
Гурьевский городской округ - 12,
Балтийский городской округ - 5,
Светловский городской округ - 5,
Светлогорский городской округ - 5,
Черняховский городской округ - 5,
Гвардейский городской округ - 4,
Гусевский городской округ - 4,
Багратионовский городской округ - 2,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ - 2,
Янтарный городской округ - 1.