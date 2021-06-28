Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 12 муниципалитетов:

Калининград - 97,

Гурьевский городской округ - 12,

Балтийский городской округ - 5,

Светловский городской округ - 5,

Светлогорский городской округ - 5,

Черняховский городской округ - 5,

Гвардейский городской округ - 4,

Гусевский городской округ - 4,

Багратионовский городской округ - 2,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ - 2,

Янтарный городской округ - 1.