На Куршской косе вырубят деревья на площади 8 гектаров

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Рубка 42 аварийных деревьев на площади 8 гектаров началась в понедельник, 28 июня, в районе экологической тропы «Королевский бор». Как сообщает пресс-служба нацпарка, аварийные деревья - это в основном старовозрастные сосны и ели.

«Большинство из назначенных в рубку деревьев представляют собой старый сухостой. При сильном ветре весьма вероятно их падение, которое может привести к чрезвычайной ситуации», - отмечают в парке.

В течение двух недель доступ на экологическую тропу будет ограничен с 9.00 до 17.00.

Рубка будет проводиться на основании акта, составленного по результатам проведения лесопатологического обследования.