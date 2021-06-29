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Происшествия29 июня 2021 1:03

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Янтарным выросло до 38 человек

В тяжелом состоянии находится пассажирка автобуса
Николай Литвинов
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Янтарным значительно возросло. По данным ТАСС, травмы получили 38 человек, из них - двое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

По информации регионального правительства, несовершеннолетних пострадавших доставили в Детскую областную больницу, взрослых - в областную клиническую и больницу «скорой помощи».

Напомним, рейсовый автобус №120, направлявшийся из Калининграда в Янтарный, днем в понедельник столкнулся с деревом. В салоне находились 80 человек.