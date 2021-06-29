Число пострадавших в ДТП с автобусом под Янтарным выросло до 38 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Янтарным значительно возросло. По данным ТАСС, травмы получили 38 человек, из них - двое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

По информации регионального правительства, несовершеннолетних пострадавших доставили в Детскую областную больницу, взрослых - в областную клиническую и больницу «скорой помощи».

Напомним, рейсовый автобус №120, направлявшийся из Калининграда в Янтарный, днем в понедельник столкнулся с деревом. В салоне находились 80 человек.