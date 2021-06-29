В Калининграде задержали угонщика, который оказался еще и грабителем

Все началось днем 22 июня, когда в полицию поступило сообщение от 47-летней жительницы Калининграда о том, что с улицы Рыбников пропал ее «Рено Логан». Оперативники выяснили, что потерпевшая подвозила знакомого мужчину и на несколько минут отлучилась, оставив автомобиль с включенным двигателем.

Спустя 5 часов сотрудники полиции заметили разыскиваемый автомобиль во время патрулирования на улице Тихоокеанской в микрорайоне имени Космодемьянского. В салоне сидели двое мужчин - предполагаемый угонщик и его приятель. Оба товарища находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, неоднократно судимый 40-летний злоумышленник подтвердил, что похитил автомобиль знакомой и поехал к друзьям в Пионерский. После совместных обильных возлияний мужчина уговорил одного из приятелей - лишенного водительских прав - сесть за руль и уехать обратно в Калининград. Мужчины катались по городу, пока их не задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что неделей раньше, находясь возле торгового павильона на проспекте Победы, подозреваемый ограбил жителя Балтийска, отобрав у него мобильный телефон. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго фигуранта.