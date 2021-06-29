В Калининграде задержали мошенницу, которая заработала на фиктивной продаже масок 54 миллиона

Злоумышленницу задержали при попытке выехать в Польшу. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Одно из самых громких «ковидных» преступлений раскрыли сотрудники 3-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Злоумышленницу задержали при попытке пересечь государственную границу с Польшей.

По версии полицейских, в 2020 году предприимчивая женщина зарегистрировалась в качестве ИП и размещала в интернете объявления о продаже оптовых партий медицинских перчаток и масок. Она заключала договоры с юридическими лицами и предпринимателями о поставке изделий, однако обязательств не выполняла.

- Для заказчиков она заготовила шаблонные фразы о проблемах с поставщиками, закрытии границ из-за карантина, а также использовала и другие отговорки, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Кроме того, подозреваемая размещала на специально созданном интернет-сайте фейковую информацию о передвижении заказанных грузов, которые затем отслеживали обманутые клиенты по выданным ею трек-кодам.

Предварительно установлено, что от действий злоумышленницы пострадали предприниматели из Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, которым был причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей.

В отношении 29-летней подозреваемой возбуждены четыре уголовных дела по ч. 5, 7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». При обысках оперативники изъяли паспорт с поддельным штампом о регистрации в Калининградской области, на основании которого она встала на учет в налоговые органы как индивидуальный предприниматель.

Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленный на сбор доказательств и установление всех потерпевших. Следствие обращается к гражданам: если вы пострадали от действий ИП Флейш, просьба позвонить в УЭБиПК УМВД России по Калининградской области по телефонам: +7 (4012) 551-494, +7 (911) 492-91-11.