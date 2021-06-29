В Зеленоградском районе рыбак застрял в болоте

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Зеленоградском районе мужчина завяз в болоте, ему помогали спасатели. Об этом сообщается в Центре обработки вызовов системы-112.

Инцидент случился в понедельник, 28 июня, поздним вечером. Около 22.00 на 112 позвонила женщина с информацией о том, что ее муж отправился на рыбалку и застрял в болоте.

Операторам системы-112 удалось связаться с мужчиной и узнать его точное местонахождение - поселок Вербное Зеленоградского района.

Спасатели нашли мужчину и помогли ему выбраться из заболоченного леса.