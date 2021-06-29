Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 12:10

В Калининграде стройкомпания лишилась «Мерседеса» за долги по налогам

Вырученные от продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности и поступят в бюджет
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы арестовали автомобиль компании-должника по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Строительная фирма накопила задолженность по налоговым платежам 4,4 млн рублей, а руководитель организации избегал общения с сотрудниками службы и скрывал имущество.

Приставы установили, что в собственности у фирмы имеется микроавтобус Mercedes-Benz Vito. С помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» судебные приставы вычислили местонахождение автомобиля, арестовали его и поместили на специализированную стоянку. Поскольку после этого должник не погасил задолженность в установленные законодательством сроки, машина была оценена и передана на реализацию в Росимущество.

Вырученные от продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности и поступят в бюджет.