Жители Зеленоградска пожаловались на ночные фейерверки

. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске местные жители пожаловались на фейерверки, которые мешают спать по ночам. Очередные праздничные выстрелы в районе набережной они зафиксировали в ночь на вторник, 29 июня, в 23.30 и в 02.30.

«Неужели невозможно выявить нарушителей закона о тишине, если кругом камеры «Безопасного города»? Почти каждую ночь такое происходит, люди не могут нормально отдохнуть», - написали в группе «Подслушано Зеленоградск» жители с просьбой к администрации разобраться и принять меры.

В комментариях зеленоградцы подтвердили, что действительно слышали грохот фейерверков.

«Тоже слышали. Аж подпрыгнули в кровати! Безобразие, конечно», - написал один из подписчиков группы.