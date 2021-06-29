В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 июня не будет света и воды

В Калининграде во вторник, 29 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 от электричества отключены дома по ул. Гражданской, 3-5, 22, ул. Ярославской, 5-15, 2а, 2б, ул. Фрунзе, 31.

С 13.00 до 18.00 без электричества останутся дома по ул. Ярославской, 1-11а, 4 (гор. инфекц. больница), 2-8, ул. Фрунзе, 33-51, ул. Гражданской, 1-9а.

До 20.00 света не будет на ул. Третьяковской, 3-19а, 2, ул. Красной, 147-247 к.1, 2, 222, ул. Старорусской, 29, 6-8, пр-те Советском, 126, 126 к.1, ул. Волховской, 3, 6-12.

До 18.00 от электроснабжения отключены дома по ул. Маяковского, 8-18, ул. Щорса, 5-19, 4-16а, ул. Красной, 49-78, 58-86, ул. Лейт. Яналова, 33-35а.

Для ремонта на сетях подача холодной воды до 16.00 будет прервана по адресам: пр-т Ленинский, 111-129, ул. Казанская, 2-20, ул. Багратиона, 82-96, ул. Мореходная, 3.