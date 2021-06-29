Один распылил баллончик, второй достал нож: В полиции сообщили подробности ночного инцидента в Советске

В Советске в ночь на вторник, 29 июня, мужчина порезал ножом местного жителя. В полиции сообщили подробности инцидента: на ул. Победы произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых распылил перцовый баллончик в лицо противнику. Второй вытащил нож.

- Мужчина применил нож, нанес ножевое ранение. Пострадавший находится в больнице, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД. - Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ЧОП.

Задержанным оказался 29-летний местный житель. Он находится в специальном помещении для задержанных. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции отметили, что в результате конфликта пострадал один человек. Ранее очевидцы сообщали о трех пострадавших.