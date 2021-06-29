В Полесском районе мужчина после ссоры с сожительницей разбил стекла в двух домах

В Полесском районе местный житель топором разбил оконные стекла в двух домах. Инцидент произошел в поселке Каштаново, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

На уничтожение имущества мужчину толкнули ссора с девушкой и последующее употребление алкоголя. Как выяснили полицейские, в день преступления между неоднократно судимым 34-летним мужчиной и его сожительницей, которые вместе снимали дом, произошла ссора, после чего девушка попросила арендодателя помочь ей съехать.

«Пока владелец дома отвозил даму на другой адрес, злоумышленник залил горе спиртным и от избытка чувств пошел бить топором стекла в арендуемом доме. Однако нетрезвый фигурант на этом не остановился, он также разбил окна в соседнем доме, где проживал арендодатель с супругой. Ущерб оценивается в 47 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 2 лет.