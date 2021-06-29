7 детей, 46 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 139 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 22 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 46 пенсионеров;
- работник здравоохранения;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 9 работников транспортных предприятий;
- 2 работника предприятий сферы услуг;
- 6 сотрудников банков;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга ;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 детей до 6 лет;
- 3 студента (БФУ, колледж сервиса и туризма, РАНХиГС);
- 39 неработающих.