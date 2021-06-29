Антон Алиханов - об обязательной вакцинации: Альтернативой может стать локдаун

. Фото: Александр Подгорчук

Альтернативой обязательной вакцинации может стать полный локдаун в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в своем Instagram.

«Уважаемый Антон Алиханов, почему под угрозой отстранения от работы и без сохранения ЗП принуждают вакцинироваться? Это разве адекватно? Либо вакцина, либо пока. Замечательно!» - написал один из пользователей.

«Альтернативой может стать полный локдаун, но это было бы несправедливо по отношению к тем предприятиям, которые обеспечили 60 процентов иммунизации коллективов», - ответил глава региона.

Напомним, за сутки в регионе был выявлен 171 новый случай заболевания коронавирусом.