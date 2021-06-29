. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник столица пережила погодный апокалипсис: ливень стеной, град, штормовой ветер, который валил деревья, срывал крыши со зданий. Теперь мощный атмосферный вихрь ненастья смещается на северо-запад.

Как сообщает Центр «Фобос», циклон, раскрутившийся накануне над Москвой, сейчас движется по направлению к Балтике. В эпицентр ненастья попадет северо-запад страны. Основной удар стихии примет на себя Санкт-Петербург.

Сейчас циклон уже в районе Санкт-Петербурга и на "парусах" северо-восточного ветра направляется к нам. Фото: Яндекс

В Калининград, к счастью, циклон придет заметно ослабевшим. По прогнозу портала rp5.ru, его приближение мы заметим вечером в среду, 30 июня, когда направление ветра сменится на северо-восточное. Его скорость вырастет до 11 метров в секунду, атмосферное давление упадет до 725 миллиметров ртутного столба.

Дождь должен начаться в ночь на четверг, но обильных осадков синоптики не прогнозируют.