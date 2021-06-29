Спортсмены из Калининграда выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошел международный турнир по акробатическому рок-н-роллу. В Олимпийском парке выступили 254 представителя 10 государств мира.

В составе сборной России отличились многократные призеры и победители отечественных и международных соревнований Арина Глебова и Максим Багдасарян.

Калининградские спорстмены выступали в категории «B класс-микст» среди юношей и девушек. Всего в этом дивизионе соперничало 55 пар. Представители России танцевали четыре раза и завоевали золотые медали, набрав 124 очка. В тройке призеров они опередили два украинских тандема на 11 и 22 очка соответственно.