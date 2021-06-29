Калининградец отсудил 340 тысяч за упавший на машину тополь

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Житель Калининграда отсудил компенсацию материального ущерба за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В сентябре 2019 года на припаркованный в Большом переулке «Рено» упал тополь. Стоимость восстановительного ремонта оценили в 330 тысяч рублей.

Водитель посчитал, что дерево упало из-за того, что городские власти не приняли своевременных мер по выявлению подлежащего вырубке гнилого дерева.

В ходе судебного разбирательства чиновники не смогли предоставить суду доказательства, что за деревом был надлежащий уход, поэтому Центральный городской суд взыскал с администрации 340 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба. Это решение было обжаловано в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела с учетом доводов жалобы, признала решение законным и обоснованным и оставила его без изменений.