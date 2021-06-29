Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области был выявлен 171 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 114 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Балтийский городской округ - 3,

Гвардейский городской округ - 6,

Правдинский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 7,

Светловский городской округ - 4,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 5,

Светлогорский городской округ - 5,

Краснознаменский городской округ - 1,

Славский городской округ - 6,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 8.