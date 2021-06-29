Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 171 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 114 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Балтийский городской округ - 3,
Гвардейский городской округ - 6,
Правдинский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 7,
Светловский городской округ - 4,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 5,
Светлогорский городской округ - 5,
Краснознаменский городской округ - 1,
Славский городской округ - 6,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 8.