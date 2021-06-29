На территории Калининградского зоопарка снова выпустили павлинов

. Фото: Калининградский зоопарк

Павлинам вновь разрешили гулять по Калининградскому зоопарку. Птиц решено не держать в вольерах. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Павлины и цесарки вновь гуляют. Нет, они не сбежали, мы их выпустили намеренно. Зачем? Чтобы вы могли без всяких преград любоваться пусть не самыми экзотическими, но очень интересными и красивыми птицами, - рассказали в зоопарке.

При этом действуют правила, связанные с вольно гуляющими птицами.

А именно:

1. Не пугайте, не гоняйте и не преследуйте птиц!

2. Не кормите их!

3. Не приманивайте, не пытайтесь трогать руками и выщипывать перья!

Отметим, в зоопарке ранее уже выпускали павлинов. Они свободно гуляли по территории, пока один из них не поцарапал лицо ребенку. После этого инцидента павлинов заперли в клетках.