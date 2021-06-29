Полиция нашла в квартире калининградца более 130 граммов амфетамина

В Калининграде задержали местного жителя за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа провели обыск в квартире 33-летнего горожанина и нашли 137 граммов амфетамина, а также упаковочные материалы и электронные весы.

Злоумышленника доставили в отдел, где он признался, что изъятые у него наркотики употреблял сам и распространял среди знакомых. На него завели уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - до 10 лет лишения свободы.