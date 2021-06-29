Пожарные уже выехали: В Калининграде снова горит «Мираторг»

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В это трудно поверить, но спустя ровно 10 дней над предприятием «Мираторг» в Калининграде снова виден столб едкого черного дыма. Да, «Мираторг», похоже, снова горит.

- Силы и средства выехали на место, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

. Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, предыдущий пожар случился на территории завода компании «Мираторг» 10 дней назад. В субботу, 19 июня, загорелось техническое масло в 200-литровых бочках, которые находились около газовой котельной. Пожару присвоили ранг № 2, в борьбе с огнем участвовали 101 человек и 20 единиц техники. Общая площадь возгорания достигла 800 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.

11 лет назад, 11 июня 2010 года, практически на этом же самом месте загорелся завод по выпуску мясных полуфабрикатов «Конкордия», входивший в состав агропромышленного холдинга «Мираторг». Огнем был полностью уничтожен производственный корпус, находившееся в нем оборудование и товарные запасы. Официально причиной назвали аварийный режим работы электросети. Как сообщали СМИ, выплаты по страховке превысили 3 миллиарда рублей.