Три калининградских проекта отмечены на конкурсе "Архитектурное наследие - 2021"

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде прошел всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие - 2021". Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, три проекты из Калининградской области были отмечены жюри.

В частности, концепция по приспособлению исторического комплекса пивоварни Понарт в Калининграде победила в смотре-конкурсе «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Объекты промышленной архитектуры». Авторы получили золотой диплом.

- Проект по приспособлению Понарта впечатляет масштабом замысла. При этом мы видим, как последовательно и профессионально инвестор реализует задуманное, восстанавливая уникальное историческое наследие нашего города, - сказал советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне.

Наградами престижного конкурса также отмечены два проекта, связанные с Черняховским городским округом. Среди них - проект «Каркас общественных пространств исторического центра города Черняховска», разработанный архитектурно-инженерным бюро «ПРЕГОЛА». Среди победителей в номинации «Регенерация исторической застройки и объекты ландшафтной архитектуры» – администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» с проектом «Комплексный подход при ревитализации квартала в историческом центре города Черняховска».