Завод "Мираторг" в Калининграде на этот раз горел недолго

Пожарным довольно быстро удалось ликвидировать возгорание на заводе компании "Мираторг" в Калининграде. На то, чтобы потушить пожар, который возник в котельной предприятия, потребовалось около часа.

- На этот раз возгорание произошло на месте предыдущего пожара, где, по всей видимости, велись какие-то работы. Площадь горения составила несколько десятков метров. Ранг пожара снижен до минимального, - цитирует агентство "Интерфакс" представителя МЧС.

Пострадавших нет.

До этого пожар на "Мираторге" произошел 19 июня. Тогда площадь возгорания составила около 800 квадратных метров, а тушили его более семи часов.