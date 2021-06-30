Москвичи едут за прохладой: по стоимости туров Калининградская область обогнала Сочи и Крым

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) провела мониторинг цен на российских и зарубежных курортах. Выяснилось, что в последние две недели стоимость туров в Калининградскую область заметно выросла.

"Из пляжных направлений России в начале июля дороже Абхазии только отдых в Калининграде, на Балтике: тур на 10 ночей сюда с вылетом 1–6 июля дешевле, чем за 47 тысяч рублей на двоих купить уже нельзя (причем это будет отель 3* с завтраками). Высокий спрос продиктован не только дефицитом мест в регионе, но и высоким спросом на «направления похолоднее» со стороны туристов из Москвы и Петербурга, где стоит жара", - отмечают аналитики АТОР.

Для сравнения: стоимость туров в Большой Сочи, Анапу и Крым составляют от 32,2 до 34,9 тыс. рублей.