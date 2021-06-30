«ЕР» заявила о создании единого штаба волонтеров

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Единороссы анонсировали создание единого волонтерского штаба. Добровольцы, как и раньше, будут ориентированы в основном на оказание помощи медикам, нагрузка на которых существенно выросла из-за новой ковид-волны. Единый штаб создали на базе уже существующих добровольческих организаций по всей России.

Помимо ЕР в штабе будут представлены другие организации и общественные движения. Это ОНФ, «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», а также «Молодая Гвардия Единой России». На последних возлагается задача вычисления наиболее эффективных методов помощи и их координация. Пока большая часть волонтеров будет развозить медработников по вызовам и дежурить на горячих линиях, пишет nashgorod.ru.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заметил, что волонтерскую работу никто не останавливал. Более того, даже в период затишья в нее вовлекались новые лица. Как оказалось, это была правильная линия.

Главврач московской “Коммунарки” Денис Проценко назвал волонтеров «крепкой стеной». Он сказал, что они реальная опора в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В партии сообщили, что помощь нуждающимся уже готовы оказывать более 20 000 добровольцев, однако набор все еще продолжается.

По информации официального сайта «Единой России», первый партийный волонтерский центр был открыт в Калуге еще весной прошлого года. За месяц они появились в каждом регионе нашей страны и объединили более 100 000 активистов. Добровольно помогали медикам студенты и продавцы, бизнесмены и фрилансеры, все неравнодушные люди.

За время пандемии помощью волонтеров воспользовались тысячи медиков и сотни тысяч россиян, вынужденно находившихся на самоизоляции. Волонтерские центры передали медучреждениям 200 легковых машин для доставки врачей к пациентам. В регионы, в которых сложилась наиболее напряженная обстановка, направили новые реанимобили. Отмечается, что автоволонтерством занимались не только общественники, но и сами депутаты-единороссы.

“Из-за увеличения числа инфицированных вновь неминуемо возрастает нагрузка на медицинских работников. И мы, конечно же, готовы снова, как и год назад, подставить им свое плечо. В том числе организовать доставку врачей на работу, к заболевшим, помочь с маршрутизацией пациентов в лечебных учреждениях, взять на себя часть нагрузки по работе на телефоне, выполнять другие необходимые действия.

В активе волонтерского центра более 50 человек. Опыт у ребят есть, команда сплоченная. Уверен, что вместе мы справимся и с новым вызовом. Важно, что медики смогут почувствовать, что в трудную минуту они не одни, что им готовы помочь совершенно незнакомые люди”, - сказал Артем Леваков, руководитель регионального волонтерского центра партии в Калининградской области.