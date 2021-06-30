Мужчина залез на Горбатый мост в Советске и не смог с него слезть

. Фото: "Инцидент-Советск".

Да, да, именно так - вполне взрослый мужчина залез на Горбатый мост, что в Советске, а, когда попытался с него слезть, быстро понял, что не сможет. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент-Советск".

Если вы думаете, что мужчина до сих пор кукует на мосту, заблуждаетесь. К счастью, несчастного на мосту заметила проходившая мимо компания.

- Помогите! - орал мужик.

Прохожие позвонили по номеру 112, и на место выдвинулся пожарный расчет.

Мужика сняли, он пообещал на Горбатый мост больше не забираться. А в соцсетях, тем временем, у него появилось почетное прозвище - Покоритель Горбатого.