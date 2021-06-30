Антон Алиханов: Суздальский лес на 100% будет зелёной зоной

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Суздальский лес в Калининграде на 100% будет зелёной зоной. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда.

«Впервые лично доехал до этого места. Удивительный лесопарк прямо посреди города, никакой застройки многоэтажными домами тут не будет», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что он обсудил с застройщиками вопрос о застройке и они согласились, что для жителей района зелёная зона важнее, а для возводимых рядом с ней домов она будет дополнительным фактором повышенного спроса на жильё.

«Городу нужны парки, поэтому вместе с экспертами и городскими властями подготовим концепцию развития этого парка, чтобы он стал удобным для всех наших жителей, - пообещал Антон Алиханов.