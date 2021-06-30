В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 30 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Нарвская 51, 51а, 53;

С 13.00 до 18.00 без электричества останутся дома по ул. Пригородная 2, 15, 15/1, 18-20, 22, 22е; на ул. Нарвская 47б,49а,49е,51,55,53-61,62, ул. Гайдара 8, ул. Ген. Челнокова 3, а также на ул. Мусоргского 8, 8а, ул. Г. Озерова 2-4, 9-15, 12- 16, Советский пр. 24-28, 30-34, ул. Уральская 9-15.

До 20.00 электричество отключено на ул. Леонова 1-5а, 7, 7а.

Для ремонта на сетях подача холодной воды с 9.00 до 17.00 будет прервана по ул. Полк. Ефремова 8,10,12.

В течение дня из-за ремонта теплосети будут отключены от горячего водоснабжения потребители на ул. Александра Невского и прилегающих улицах:

ул. Тургенева 53(соц. приют для детей)

ул. Тельмана 37, 41а, 46-46а

ул. Некрасова 2,10-14,17-17а,19,18-24,26

ул. Ленинградская 36

ул. Грибоедова 4-6,9-9а

пер. Грибоедова 13-19

ул. Верхнеозёрная 25

ул. Лескова 16

ул. А. Невского 14аб, 23-27,24-30,34-34а,36,

31-37,38аб,39-43,42,44,46,49а-51,50-52а,53,

62-62в,68,73-79,105аб

ул. Береговая 6-10, 16,40

ул. Потемкина 9-13

ул. Артиллерийская 23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, 43,45,49,51,52-54,53-55,60-62,72

ул. Куйбышева 11,13,15(школа№33),17-27,29-39, 41-51,53,55-65,65а,67-77,79-89,97-107,97а, 109-111,113-117,117а,119-127,129-137, 139(д/с№123),141-149,151-159,161-169,171-177,181-187

ул. Еловая аллея 26,31-39,41-49,51-55,57,59-63, 65-69

ул. Парт. Железняка 12,14,16-18

ул. Старш. Дадаева 56

ул. Беломорская 2

ул. Островского 4,8,12,15,22

ул. Ладожская 1(д/с№76)

ул. Парковая 44-46,48-54

ул. Музыкальная 1-3

ул. Молодёжная 7(школа№44)

ул. Герцена 2(госпиталь)

ул. Озёрная 2,4,8-12,29-31,30,32,34-42,41а

ул. Горького 104

ул. Молодёжная 2-4,3,6

ул. Талалихина 6-10,12-16,18-20.