В Калининградской области за сутки сбили двоих детей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 29 июня, зарегистрировано три наезда на пешеходов, двое из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Южном обходе водитель «КИА» сбила 6-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

На улице Тургенева в Зеленоградске водитель «Рено» сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила телесные повреждения.

На ул. Новгородской в Калининграде водитель БМВ при начале движения допустил наезд на 47-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.