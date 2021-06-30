6 медиков, 17 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 145 случаев ОРВИ , 12 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 6 работников здравоохранения;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 19 работников промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия с/х;

- 2 работника предприятий сферы телекоммуникационных услуг;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга ;

- сотрудник охранного предприятия;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- воспитанник д/с 110;

- 17 учащихся ( Школы 49, 2,25,6,39,9,38,46,29,31,40 Калининград , Школа Зеленоградск, Полесская школа, школа 3 Советска);

- 5 студентов (БФУ, КГТУ, Калининградский морской колледж, БГА)

- 28 неработающих.