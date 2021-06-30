6 медиков, 17 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 145 случаев ОРВИ , 12 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 6 работников здравоохранения;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 19 работников промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия с/х;
- 2 работника предприятий сферы телекоммуникационных услуг;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга ;
- сотрудник охранного предприятия;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- воспитанник д/с 110;
- 17 учащихся ( Школы 49, 2,25,6,39,9,38,46,29,31,40 Калининград , Школа Зеленоградск, Полесская школа, школа 3 Советска);
- 5 студентов (БФУ, КГТУ, Калининградский морской колледж, БГА)
- 28 неработающих.