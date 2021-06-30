Оперштаб сообщил, сколько в регионе осталось свободных коек для больных коронавирусом

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В Калининградской области для больных коронавирусом развернуто 966 коек, в том числе 76 коек с аппаратами ИВЛ. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперативном штабе.

Сейчас занято 790 коек.

Больных коронавирусом принимают в 13 медицинских организациях: БСМП, Региональный перинатальный центр, ГБ-3, ГБ-4, Инфекционная больница (+бывший медиацентр стадиона), а также в Областной клинической больнице, ЦГКБ, Детской областной больнице, Зеленоградской, Краснознаменской, Неманской, Черняховской районных больницах, Межрайонной больнице №1.