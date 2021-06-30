В Калининграде более 20 улиц остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в среду, 30 июня, произошла авария на магистральном трубопроводе в Ленинградском районе. В результате более 20 улиц остались без горячей воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городских властей, авария будет устранена к 17 часам.

Без горячей воды остались:

ул. Тургенева, 53 (соц. приют для детей);

ул. Тельмана, 37, 41а, 46-46а;

ул. Некрасова, 2, 10-14, 17-17а, 19, 18-24, 26;

ул. Ленинградская, 36;

ул. Грибоедова, 4-6, 9-9а;

пер. Грибоедова, 13-19;

ул. Верхнеозерная, 25;

ул. Лескова, 16;

ул. А. Невского, 14а, 14б, 23-27, 24-30, 34-34а, 36, 31-37, 38а, 38б, 39-43, 42, 44, 46, 49а-51, 50-52а, 53, 62-62в, 68, 73-79, 105а, 105б;

ул. Береговая, 6-10, 16, 40;

ул. Потемкина, 9-13;

ул. Артиллерийская, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 52-54, 53-55, 60-62, 72;

ул. Куйбышева, 11, 13, 15 (школа № 33), 17-27, 29-39, 41-51, 53, 55-65, 65а, 67-77, 79-89, 97-107, 97а, 109-111, 113-117, 117а, 119-127, 129-137, 139 (д/с № 123), 141-149, 151-159, 161-169, 171-177, 181-187;

Еловая аллея, 26, 31-39, 41-49, 51-55, 57, 59-63, 65-69;

ул. Парт. Железняка, 12, 14, 16-18;

ул. Старш. Дадаева, 56;

ул. Беломорская, 2;

ул. Островского, 4, 8, 12, 15, 22;

ул. Ладожская, 1 (д/с № 76);

ул. Парковая, 44-46, 48-54;

ул. Музыкальная, 1-3;

ул. Молодежная, 7 (школа № 44);

ул. Герцена, 2 (госпиталь);

ул. Озерная, 2, 4, 8-12, 29-31, 30, 32, 34-42, 41а;

ул. Горького, 104;

ул. Молодежная, 2-4, 3, 6;

ул. Талалихина, 6-10, 12-16, 18-20.