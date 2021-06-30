В роднике под Второй эстакадой в Калининграде обнаружили трехкратное превышение бора

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В Калининграде вода из родника на острове под Второй эстакадой, по мнению санитарных врачей, не во всем отвечает требованиям СанПиНов. Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда в Фейсбуке.

Последние анализы воды показали превышение содержания бора в три раза. По другим показателям вода отвечает требованиям.

«Информации о том, чем чревато превышение содержания бора в воде и как от него избавиться, в интернете масса, почитайте и с учетом вышеизложенного принимайте для себя решение - пить или не пить», - говорится в сообщении горадминистрации.