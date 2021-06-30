Министр: Пользователи соцсетей поддержали введение курортного сбора в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В июне в Калининградской области был проведен онлайн-опрос среди пользователей социальных сетей, в ходе которого большинство респондентов поддержали введение курортного сбора. Об этом в ходе заседания совета по туризму рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Результаты показали высокую информированность населения и лояльное отношение - почти 80% респондентов «определенно» и «скорее положительно» относятся к данной инициативе», - сказал Ермак.

Как ранее писала «Комсомолка», к туристическому сезону 2022 года в Калининградской области планируется введение курортного сбора из-за растущего потока отдыхающих и, как следствие, увеличения нагрузки на туристскую инфраструктуру.

По словам Ермака, введение курортного сбора будет способствовать повышению качества и комфорта отдыха без его удорожания. Сбор станет дополнительным источником финансирования инфраструктурных проектов курортных городов: средства пойдут на обустройство мест массового отдыха, парков, набережных, променадов и пляжей. Предполагается, что сбор, размер которого может составить 100 рублей в сутки, будет установлен на территории муниципальных образований балтийского побережья и Калининграда.