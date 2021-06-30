В Гурьевске - 27 случаев, в Зеленоградске - 13: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 182 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 98 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Нестеровский городской округ - 1

Озерский городской округ - 1,

Балтийский городской округ - 4,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 4,

Правдинский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 27,

Светловский городской округ - 9,

Гусевский городской округ - 3,

Зеленоградский городской округ - 13,

Светлогорский городской округ - 3,

Краснознаменский городской округ - 1,

Советский городской округ - 4,

Неманский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 2.