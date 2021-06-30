В Гурьевске - 27 случаев, в Зеленоградске - 13: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 182 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 98 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Нестеровский городской округ - 1
Озерский городской округ - 1,
Балтийский городской округ - 4,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 4,
Правдинский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 27,
Светловский городской округ - 9,
Гусевский городской округ - 3,
Зеленоградский городской округ - 13,
Светлогорский городской округ - 3,
Краснознаменский городской округ - 1,
Советский городской округ - 4,
Неманский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 2.