Тюрьма закрылась: из замка Тапиау этапировали последних заключенных

Замок Тапиау. Фото: Правительство Калининградской области

Из построенного в XIV веке замка Тевтонского ордена Тапиау, в котором в последние десятилетия располагалась тюрьма, этапировали всех заключенных. Сейчас завершается передача объекта в Гвардейске из федеральной собственности в областную, а в скором времени здесь начнутся работы по превращению орденской твердыни в музейно-туристический комплекс. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель госслужбы по охране объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«На днях переведены в другие исправительные учреждения последние осужденные, в настоящее время началась сверка передаваемого имущества. Замок до передачи инвестору будет надежно охраняться (желающим поживиться «бесхозной» собственностью просьба не беспокоиться)», - сообщил Маслов.