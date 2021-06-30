В Гусеве с браконьера взыскали 200 тысяч за убитую косулю

Жителю Гусева придется возместить ущерб охотничьим ресурсам в результате незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В сентябре прошлого года мужчина охотился в Гурьевском районе и добыл косулю, не имея соответствующего разрешения и в период действия запрета на охоту. Его привлекли к административной ответственности и лишили права охотиться в течение года.

Кроме этого, с него взыскали 200 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, а также судебные расходы в размере 5 200 рублей.