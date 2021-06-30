Улицу в Калининграде назвали именем Юрия Савенко

Юрий Савенко. Фото: Архив "КП"

В Калининграде улицу, соединяющую ул. Баграмяна и Московский проспект назвали в честь бывшего мэра Юрия Савенко. Решение о присвоении нового наименования было принято на заседании городского совета депутатов в среду, 30 июня.

Кроме этого, улицу в Центральном районе Калининграда, идущую от улицы Менделеева в восточном направлении до пересечения проспекта Победы и улицы Радищева, решено назвать «Улица Кожемякина» в честь первого всенародно избранного мэра Игоря Кожемякина.

Также в Центральном районе Калининграда появится «Сквер космонавта Леонова» расположенный в границах улицы Комсомольской – улицы Фестивальная аллея – улицы Космонавта Леонова – улицы Карла Маркса.