Более 200 сотрудников мэрии Калининграда прошли первый этап вакцинации

. Фото: мэрия Калининграда

Более 200 сотрудников администрации Калининграда прошли первый этап вакцинации против коронавируса. Около сотни муниципальных служащих сделали прививку в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди них - глава администрации Елена Дятлова. По словам сити-менеджера, она переболела коронавирусом год назад, так что уже подошло время пройти вакцинацию.

«Сотрудники администрации всю эту неделю активно прививаются, спасибо медикам, которые выходят к организованным группам. Сегодня и я приняла решение привиться, считаю важным иметь коллективный иммунитет. Необходимо, чтобы все сотрудники были на работе для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности Калининграда - это наша обязанность», - отметила глава администрации.