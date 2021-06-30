Поезда в Светлогорск и Зеленоградск до конца лета будут курсировать чаще

. Фото: Архив "КП"

С 1 июля по 31 августа увеличивается периодичность курсирования поездов на зеленоградском и светлогорском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Так, поезд сообщением Калининград - Зеленоградск-Новый, который отправляется с Южного вокзала в 09.00, а в обратном направлении в 10.13 по выходным и праздничным дням, теперь будет курсировать ежедневно.

Утренний поезд выходного и праздничного дня Калининград - Светлогорск (отправление с Южного вокзала - в 10.20, из Светлогорска - в 11.30) с 1 июля до конца августа также переведен на ежедневный режим курсирования.

Вечерний поезд светлогорского направления (отправление с Южного вокзала - в 19.32, из Светлогорска - в 21.17), который в июне назначался в расписание периодически, в зависимости от прогноза погоды, с 1 июля будет курсировать по выходным и праздничным дням постоянно.