Алиханов защитил от застройки более 120 гектаров в Гурьевском округе

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Порядка 126 гектаров в Гурьевском городском округе теперь отнесены к зоне зеленых насаждений общего пользования. Это отражено в новой редакции генерального плана муниципалитета, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов.

«Постарались учесть все обращения гурьевчан по вопросу защиты зеленых зон от застройки. Это территории вдоль водных объектов, примыкающие к существующим зеленым зонам, а также территории, на которых имеется плотный состав зеленых насаждений. Общая площадь таких земель (переводимых в зеленые зоны) по округу составляет порядка 126 га, из которых в городе Гурьевске - 21 га», - отметил глава региона.

По словам Алиханова, зеленые территории в округе выросли с 342 до 468 гектаров.