Жителю Черняховска грозит колония за скупку краденого топлива

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Черняховска стал фигурантом уголовного дела за скупку краденого топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее оперативники задержали 32-летнего местного жителя, который похитил 400 литров топлива с территории одного из предприятий. Полицейские выяснили, что краденое топливо мужчина продал своему приятелю за 17 тысяч рублей. Установив личность покупателя, полицейские провели у него обыск и изъяли 21 канистру. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что знал о том, что приобретенное им топливо добыто преступным путем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».