В Калининграде соцработница перевела мошенникам 850 тысяч рублей

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В Калининграде жертвой телефонных мошенников стала социальный работник. Женщина под диктовку аферистов не только перевела им свои сбережения в 400 тысяч рублей, но и взяла кредиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сначала аферисты представились ей сотрудниками службы безопасности банка, а затем и сотрудниками спецслужб, которые «ведут расследование». Собеседники постоянно торопили женщину, пугали ее неизвестными, которые пытаются похитить деньги. Для того чтобы «обезопасить» сбережения и закрыть «кредитный потенциал», 64-летняя жительница Калининграда обналичила средства и перевела их через банкомат в торговом центре на продиктованный ей «безопасный счет».

«Получив крупную сумму, мошенники не успокоились и стали требовать от нее снова идти в банки и брать кредиты, однако о подозрительных разговорах узнал сын потерпевшей и обратился в полицию. Женщина призналась оперативникам, что во время разговора с мошенниками была словно под гипнозом, не могла спокойно обдумать происходящее из-за постоянного словесного «прессинга». Аферисты запрещали ей рассказывать кому-либо о происходящем из-за «соблюдения банковской тайны». Кроме того, звонившие подделали номер телефона, который при проверке через интернет действительно оказался номером спецслужбы», - отметили в пресс-службе УМВД.

Сейчас женщина находится в депрессии из-за происшествия, ведь она не только потеряла деньги, которые копила несколько лет на постройку дома, но и взяла на себя два кредита в размере 450 тысяч и вынуждена их выплачивать.