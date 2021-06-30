Умер почетный гражданин Калининграда Владимир Цуранов

Владимир Цуранов. Фото: Горсовет Калининграда

Почетный гражданин Калининграда Владимир Цуранов скончался сегодня на 84-м году жизни. Об этом сообщили в администрации города.

Владимир Александрович родился 28 июля 1937 года в Биробиджане. В 1960 году окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, начинал трудовую деятельность в рыболовецком колхозе «За Родину» мастером добычи, начальником отдела добычи. Неоднократно выходил на промысел и руководил промысловыми экспедициями в различных районах лова. С 1977 года являлся представителем Минрыбхоза СССР в Республике Сьерра-Леоне.

С 1979 по 1991 годы работал генеральным директором производственного объединения рыбной промышленности «Калининградрыбпром». С 1991 по 1997 годы назначался представителем Госкомрыболовства в Королевстве Марокко.

В 1997 году, после выхода на заслуженный отдых, принимал активное участие в работе ветеранских организаций, решая проблемы рыбной промышленности.

В 1975 году Цуранов избирался депутатом городского Совета народных депутатов Калининграда и членом Горисполкома, в 1980 году - депутатом областного Совета и членом облисполкома. Являлся «Почетным работником рыбного хозяйства РФ», «Почетным работником рыбной промышленности Калининградской области».

Звание «Почетный гражданин города Калининграда» было присвоено Владимиру Александровичу в 2010 году.