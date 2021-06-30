1 июля в Калининграде начнется прием заявлений на два новых пособия семьям

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С 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

- Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, - напомнили в ОПФР по Калининградской области. - Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования постановления Правительства РФ.