В Гусеве начинается суд над бывшим директором бани

В Гусеве скоро начнется суд над бывшим директором муниципального предприятия "Городская баня". Ушлого товарища обвиняют в растрате.

Как сообщается, в ходе предварительного следствия установлено, что директор банного комплекса, используя свое служебное положение, установил самому себе ежемесячные компенсации за использование принадлежащих ему легкового автомобиля и мобильного телефона в служебных целях. А в действительности использовал их исключительно в личных целях, незаконно получая компенсацию за счет предприятия.

За шесть лет директору удалось причинить скромному муниципальному бюджету материальный ущерб в размере 210 тысяч рублей.