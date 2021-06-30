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Происшествия30 июня 2021 20:23

В Гусеве начинается суд над бывшим директором бани

Его обвиняют в растрате
Кирилл Алексеев
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В Гусеве скоро начнется суд над бывшим директором муниципального предприятия "Городская баня". Ушлого товарища обвиняют в растрате.

Как сообщается, в ходе предварительного следствия установлено, что директор банного комплекса, используя свое служебное положение, установил самому себе ежемесячные компенсации за использование принадлежащих ему легкового автомобиля и мобильного телефона в служебных целях. А в действительности использовал их исключительно в личных целях, незаконно получая компенсацию за счет предприятия.

За шесть лет директору удалось причинить скромному муниципальному бюджету материальный ущерб в размере 210 тысяч рублей.