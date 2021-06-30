Вернувшихся из-за границы калининградцев оштрафовали на 3,1 млн рублей за отказ предоставить результаты теста на ковид

Жители Калининградской области, не предоставившие результаты теста на COVID-19 при возвращении из-за границы, оштрафованы более чем на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- С 15 июля 2020 года (со дня вступление в силу указанных требований) должностными лицами Управления по выявленным фактам неисполнения гражданами Российской Федерации, вернувшимися из иностранных государств, предусмотренных законодательством обязанностей, возбуждены 523 административных дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. На 30 июня 2021 года, по результатам рассмотрения дел судами, назначены 245 административных штрафов на общую сумму 3 158 000 рублей, - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что гражданам РФ, возвращающимся из-за рубежа после 1 мая 2021 года, помимо предусмотренной обязанности по прохождению в течение трех дней лабораторного исследования на COVID-19 необходимо дополнительно пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.