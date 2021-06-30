В центре Советска установили скульптуру тильзитского пожарного

. Фото: Администрация Советска

На улице Янтарной в Советске, возле здания бывшей немецкой пожарной части, по инициативе одного из депутатов установили бронзовую скульптуру тильзитского пожарного.

Как сообщили в пресс-службе Советского городского округа, скульптура расположилась на фоне баннеров с историческими фотографиями и теперь "украшает город". Кроме того, на стене здания пожарного депо есть QR-код с исторической справкой об этом месте.

Мнения пользователей соцсетей по поводу бронзового пожарного разделились. Кто-то считает его милым и симпатичным, их оппоненты называют тильзитского пожарного "страшненьким".